Трамп объяснил вывод войск из Германии

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30 июля 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал переброску военных из Германии в Италию и Бельгию для «усиления сдерживания России». По его словам, он не понимает, почему американские солдаты должны «защищать» Берлин.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» - высказал он.

Трамп добавил, что Германия уже просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО, поэтому военнослужащие США оттуда будут выведены.

Ранее в Госдуме оценили планы Пентагона перебросить военных ближе к границам РФ: «Если мы увидим, что угроза действительно возрастает, вы же понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки».