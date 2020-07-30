Трамп объяснил вывод войск из Германии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал переброску военных из Германии в Италию и Бельгию для «усиления сдерживания России». По его словам, он не понимает, почему американские солдаты должны «защищать» Берлин.
«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» - высказал он.
Трамп добавил, что Германия уже просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО, поэтому военнослужащие США оттуда будут выведены.
Ранее в Госдуме оценили планы Пентагона перебросить военных ближе к границам РФ: «Если мы увидим, что угроза действительно возрастает, вы же понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки».
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