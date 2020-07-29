В Госдуме отреагировали на планы США перебросить военных ближе к границам РФ

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29 июля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о передислокации войск в Европе для «усиления сдерживания России».

«Если мы увидим, что угроза действительно возрастает, вы же понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки. Мы примем контрмеры … США опять разыгрывают российский вопрос в преддверии своих выборов. Европейские страны разыгрывают мнимую российскую угрозу в надежде получить какие-то дополнительные ресурсы», - высказал он.

Красов отметил, что Россию «беспокоит» переброска американских военных ближе к границам РФ - в Польшу и Прибалтику. По его словам, «в регионе и так много военнослужащих США и других стран НАТО». Он отметил, что все чаще около границ проводятся их учения, полеты разведывательной авиации и заходы кораблей стран НАТО.

«… мы – мирная страна, не собираемся ни на кого нападать. Мы стремимся поддерживать добрососедские отношения», - пояснил он.