Глава Пентагона объяснил переброску военных ближе к границам РФ

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29 июля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Пентагон, pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты перебросят часть военнослужащих ближе к границам России для ее «сдерживания». Он отметил, что Вашингтон планирует вывести из Германии почти 12 тысяч солдат.

Эспер добавил, что Пентагон начнет в течение нескольких недель проводить передислокацию войск в Европе, поскольку главной целью является усиление сдерживания России и укрепление НАТО.

«Мы поддерживаем тесные связи с Госдепартаментом … Мы хотим осуществить эти планы как можно быстрее, поскольку они важны для НАТО и для сдерживания России», - пояснил он.

По его словам, ряд подразделений продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря», чтобы обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге. Кроме того, президент Дональд Трамп одобрил вывод военных еще в июне.