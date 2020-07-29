Песков назвал «русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США» слова сенатора об убийстве Немцова

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29 июля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Борис Немцов, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сомнительно, что американский сенатор Роджер Уикер каким-либо образом осведомлен о ситуации с убийством российского политика Бориса Немцова. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Немцова.

Ранее сенатор в США заявил, что российские власти могут быть вовлечены в широкомасштабное сокрытие информации, в том числе о расследовании убийства политика Бориса Немцова.

"Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова. Вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши спецслужбы и судебные органы.

Поэтому, скорее всего, это очередное заявление из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки", - сказал Песков. Он отметил, что у американского политистеблишмента уже появился ритуал, и заявление сенатора относится к нему.