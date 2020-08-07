В Германии раскручивают оппозиционера Лукашенко

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Тихановская на скриншоте youtube-видео

К выборам в Белоруссии начали пристально присматриваться в Германии. Официальный Берлин прислушивается к голосу одной из представительниц оппозиции. А немецкая пресса посвящает ей большие материалы.

Теперь про Светлану Тихановскую начали публиковать большие материалы. Немецкая пресса называет ее сильнейшим кандидатом на пост президента Белоруссии. Якобы ее влияние настолько сильно, что это даже встревожило Лукашенко.

«Светлана Тихановская никогда не хотела в политику», — пишет der Spiegel: «Но когда ее муж бросил вызов власти в Минске и оказался в тюрьме, она тоже поднялась. Оппозиция впервые объединилась — и Лукашенко нервничает».

На самом деле, в самой Белоруссии большинство людей до недавней поры слыхом не слыхивали. Возможно, она где-то проводила акции протеста. Но на слуху у белорусов совсем другой оппозиционер. Над ним больше смеются. Ни о каких тысячах людей под знаменами Тихановской в Белоруссии не слышали.

Вместе с тем, голос именно этого кандидата вдруг был услышал в Берлине. Накануне немецкая пресса опубликовала интервью с Тихановской. Она обратилась к Ангеле Меркель. А уже через короткое время правительство Германии заявило, что приняло во внимание это обращение.

Теперь Тихановской посвящают большие публикации. И это очень подозрительно. Такое ощущение, что Берлин делает ставку на нее. В прошлом году Александр Лукашенко устроил большое турне по Европе. Оттуда он привез некое «облегчение визового режима» для белорусов. Возможно, это ему удалось выторговать в обмен на обещание не трогать оппозицию.

Накануне выборов в Белоруссии сорвалась спецоперация СБУ, в результате которой украинские спецслужбы пытались дискредитировать Россию в глазах Лукашенко. Она вполне могла быть частью многоходовки. Если бы реальность не вскрылась, в Минске вполне мог полыхнуть майдан. А все списали бы на Кремль.