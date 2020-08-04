Запад предупредили о «сюрпризе Путина» в августе

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4 августа 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Американские СМИ заявили, что президент России Владимир Путин готовит «августовский сюрприз» странам Запада. Кроме того, эксперты считают, что это связано с трудностями из-за коронавирусных ограничений.

В источнике говорится, что «неожиданный сюрприз» позволит укрепить позиции России на международной арене и поднять уровень доверия к президенту среди граждан внутри страны. Автор отметил, что Путин столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии и падения цен на нефть.

«В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», - пояснил он.

При этом подобное развитие событий может быть связано с непростым положением США – главного оппонента России, предполагают эксперты. Штаты испытывают сейчас серьезные трудности из-за роста случаев коронавируса, выборов и массовых протестов. Специалист Анджела Стент уверена, что разногласия, которые существуют между США и Европой, а также между европейскими государствами, будут выгодными для РФ. По ее словам, в отличие от Вашингтона, страны Ближнего Востока называют Путина надёжным, прагматичным и считают, что с ним можно найти общий язык.

Ранее в США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа.