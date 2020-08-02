В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

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2 августа 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп, White House/Flickr.com/globallookpress.com

Американские СМИ назвали «последний дар» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину перед выборами. Кроме того, автор считает, что после «правления Трампа» НАТО придётся потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

В источнике говорится, что вывод войск из Германии стал «последним даром» Трампа Путину. Автор уверен, что действия главы Белого дома «обрадовали» Кремль, но «напугали» страны Балтики. Однако он не исключает, что таким образом президент хотел наказать Берлин из-за просрочки выплат за участие в НАТО, а также отстаивание строительства «Северного потока – 2».

Ранее в Госдуме оценили планы Пентагона перебросить военных ближе к границам РФ.