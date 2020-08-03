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Аналитики CNBC считают, что Москва намерена вмешаться в президентские выборы в Белоруссии

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики CNBC считают, что Москва намерена вмешаться в президентские выборы в Белоруссии
Фото: соцсети

По мнению аналитиков американского канала CNBC, Москва попытается повысить свой престиж как на международной арене, так и внутри страны за счёт возможного вмешательства в выборы в Белоруссии. Информирует телеканал «Царьград».

Эксперты американского канала CNBC уверены, что российский лидер Владимир Путин якобы готовит "большой сюрприз». Они заметили, что дела с экономикой в РФ на фоне ситуации с коронавирусом идут «скверно», состояние страны и её граждан заметно ухудшилось. Вместе с тем похожая обстановка наблюдается и в других государствах, по которым пандемия ударила особенно сильно. Не исключено, что Москва решит использовать это, уверяют американские аналитики. По их словам, российские власти нередко совершали решительные внешнеполитические шаги в период своего ослабления, чтобы тем самым утвердить собственное незыблемое место на передней линии на международной арене и укрепить контроль над ситуацией внутри страны. Таким шагом в 2014 году якобы стал Крым, а в 2015-м - Сирия.

Новый шаг Москва, по мнению CNBC предпримет в отношении Минска. Эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски считает, что Путин, возможно, попытается вмешаться в ход президентских выборов в Белоруссии.

ША

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