На США могут обрушиться еще и 25 штормов

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7 августа 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: NOAA

фото: globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Чрезвычайно активный штормовой сезон ждут в Соединенных Штатах. Американские эксперты прогнозируют два с половиной десятка сильнейших ураганов, которые могут обрушиться на страну.



Этот год может стать беспрецедентным по уровню напасти, обрушившейся на Соединенные Штаты. Центр прогнозирования климата NOAA заявил, что в нынешний сезон ураганов на страну обрушатся 25 ураганов.

«Мы никогда не прогнозировали до 25 штормов», — заявил ведущий прогнозист сезонных ураганов NOAA Джерри Белл: «Значит, это в первый раз».

Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году. Тогда на Соединенные Штаты выдержали 21 шторм. Нынешние 25 ураганов станут новым рекордом. Из них 3 — 6 будут разрушительнейшими. Скорость ветра в них может достигать 178,6 км/час.

Сезон ураганов в США начинается с 30 ноября. Получается, они обрушатся на Соединенные Штаты прямо под конец года. Для этой страны нынешний год стал тяжелейшим. Помимо пандемии с финансовым кризисом, на США обрушились митинги BLM, уже перерастающие в гражданскую войну. А сейчас еще страну трясет от предвыборной гонки. В этом году там состоятся выборы президента.