Европа утопит кризис деньгами

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Президент ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фото globallookpress.comgloballookpress.co

Лидеры стран ЕС сумели договориться. По итогам саммита подписано соглашение. На восстановление экономики будет выделено 750 миллиардов евро.

Курс евро тут же вырос по отношению к доллару. На фоне кризиса в Соединенных Штатах, где бушуют коронавирус и митинги, эта договоренность кажется островком стабильности, даже не смотря на скандалы, которые сопровождали этот съезд лидеров стран Евросоюза.

«Лидеры ЕС достигли исторического соглашения о фонде восстановления от пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро», — объяснила произошедшее британская газета the Guardian.

Дебаты были жаркими. Меркель и Макрон даже хотели хлопнуть дверью в самой середине саммита. Они предложили выделить 500 миллиардов евро на решение проблем, связанных с кризисом. С ними спорили Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Эти страны называют себя «бережливой четверка». Они требовали сократить бюджет до суммы около 350 миллиардов.

В конечном итоге Германия и Франция сумели отстоять 500 миллиардов. В добавлении к этому Еврокомиссия выделит 250 миллиардов. Итоговая сумма в 750 миллиардов уйдут на погашение пожара экономического кризиса, разразившегося в результате пандемии коронавируса.