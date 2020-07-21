Европа утопит кризис деньгами

Лидеры стран ЕС сумели договориться. По итогам саммита подписано соглашение. На восстановление экономики будет выделено 750 миллиардов евро.
Курс евро тут же вырос по отношению к доллару. На фоне кризиса в Соединенных Штатах, где бушуют коронавирус и митинги, эта договоренность кажется островком стабильности, даже не смотря на скандалы, которые сопровождали этот съезд лидеров стран Евросоюза.
«Лидеры ЕС достигли исторического соглашения о фонде восстановления от пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро», — объяснила произошедшее британская газета the Guardian.
Дебаты были жаркими. Меркель и Макрон даже хотели хлопнуть дверью в самой середине саммита. Они предложили выделить 500 миллиардов евро на решение проблем, связанных с кризисом. С ними спорили Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Эти страны называют себя «бережливой четверка». Они требовали сократить бюджет до суммы около 350 миллиардов.
В конечном итоге Германия и Франция сумели отстоять 500 миллиардов. В добавлении к этому Еврокомиссия выделит 250 миллиардов. Итоговая сумма в 750 миллиардов уйдут на погашение пожара экономического кризиса, разразившегося в результате пандемии коронавируса.