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Лидеры ЕС разругались на саммите при распределении денег

, 15:21 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Лидеры ЕС разругались на саммите при распределении денег
встреча на саммите ЕС на фото globallookpress.com

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пригрозили покинуть саммит лидеров Евросоюза. На нем обсуждают вопрос распределения бюджета. И все разругались.

У канцлера Германии и президента Франции лопнуло терпение. На саммит Меркель и Макрон прибыли на третий день, и уже устали. На саммите обсуждаются очень острые вопросы. Они настолько острые, что север Европы разругался с югом, а запад с востоком.

«Сегодня мы вступаем в третий день переговоров, и он, безусловно, является решающим», — заявила Ангела Меркель: «На данный момент мы должным образом проработали различные вопросы, включая размер фонда, то, как он управляется, а также вопросы, касающиеся верховенства закона. Я все еще не могу сказать, будет ли решение».

На кону 750 миллиардов евро. И на нынешнем саммите лидеры Евросоюза пытаются решить, как будут распределяться эти деньги для восстановления экономики ЕС после пандемии. Именно этот вопрос, как поделить деньги, и стал камнем преткновения.

Сомнения в том, что вопрос может быть решен, уже высказал Эммануэль Макрон. Вместе с Меркель они пригрозили хлопнуть дверью, если их коллеги не прекратят заниматься ненужными дискуссиями.

Нынешний саммит стал первым с начала пандемии, на котором произошел физический контакт лидеров стран.

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