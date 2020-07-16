Лидеры Европы собрались на опасную встречу

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16 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Меркель в парламенте Евросоюза на фото Globallookpress.com

Саммит лидеров почти трех десятков стран стал поводом для тревоги в Европе. Это будет первая встреча с физическим контактом глав государств. И она может быть опасной во время пандемии.

Кварцевание, дезинфекция и запрет рукопожатий. Это правила саммита лидеров 27 государств Евросоюза. С самого начала пандемии эта встреча станет первой, на которой предусмотрен физический контакт глав государств и правительств.

«Участников встречи просят надевать маски по прибытии и избегать рукопожатий», — сообщает газета the Guardian: «Эта рекомендация исключает воздушные поцелуи и хлопки в спину, которые обычно бывают на открытии переговоров на высшем уровне. Собрание состоится в штаб-квартире Европейского совета, прозванной космическим яйцом».

Глав государств соберут в зале на пятом этаже. Он рассчитан на 330 посетителей. В помещении будут находится 30 человек. Большая площадь позволит соблюсти социальную дистанцию.

Главной темой переговоров станет согласование семилетнего бюджета Евросоюза. В прошлый раз это обсуждение было яростным и сорвалось.

Кроме того, будет обсуждаться план восстановления экономики. Пандемия стала настоящим экономическим шоком для всего мира в целом, и Евросоюза в частности.