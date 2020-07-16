В Индии появился намек на covid-катастрофу

Индия сравнялась с Бразилией по темпам коронавируса. С учетом густонаселенности Индии, это выглядит угрожающе для страны.
Накануне в Индии заразились больше 32,5 тысяч человек. Это меньше бразильских почти 40 тысяч новых диагнозов. Но индийские темпы пандемии выглядят более угрожающими. Бразилия на втором месте уже давно. И средний показатель в 40 тысяч диагнозов уже держится достаточно долго. Индия только недавно вырвалась на третье место по коронавирусу. Темпы пандемии там растут очень стремительно.
Пандемия в мире разворачивается не на шутку. Теперь на планете в среднем заражаются 220 — 230 тысяч человек за день. Количество заразившихся прибавляется больше, чем на миллион за 5 — 6 дней. Лидерами остаются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия. Россия на четвертом месте, но в нашей стране количество новых случаев снижается.
Чуть больше недели назад на пятое место вышла Перу. Эта страна вытеснила Великобританию. Но в Перу пока ситуация кажется устойчивой. Количество новых диагнозов держится в пределах 3 — 4 тысяч в день.
Нынешняя ситуации в Индии кажется очень угрожающей. Там проживает 1,3 миллиарда человек. Страна очень густонаселена. Увеличение темпов коронавируса там может стать катастрофой для региона в целом.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Вся планета
|
13,724,443
|
+234,349
|
587,600
|
8,177,598
|
1
|
США
|
3,617,474
|
+71,750
|
140,160
|
1,646,675
|
2
|
Бразилия
|
1,970,909
|
+39,705
|
75,523
|
1,366,775
|
3
|
Индия
|
974,737
|
+32,682
|
24,976
|
614,897
|
4
|
Россия
|
752,797
|
+6,422
|
11,937
|
531,692
|
5
|
Перу
|
337,724
|
+3,857
|
12,417
|
226,400