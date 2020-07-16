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В Индии появился намек на covid-катастрофу

, 14:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Индии появился намек на covid-катастрофу
фото: pixabay.com

Индия сравнялась с Бразилией по темпам коронавируса. С учетом густонаселенности Индии, это выглядит угрожающе для страны.

Накануне в Индии заразились больше 32,5 тысяч человек. Это меньше бразильских почти 40 тысяч новых диагнозов. Но индийские темпы пандемии выглядят более угрожающими. Бразилия на втором месте уже давно. И средний показатель в 40 тысяч диагнозов уже держится достаточно долго. Индия только недавно вырвалась на третье место по коронавирусу. Темпы пандемии там растут очень стремительно.

Пандемия в мире разворачивается не на шутку. Теперь на планете в среднем заражаются 220 — 230 тысяч человек за день. Количество заразившихся прибавляется больше, чем на миллион за 5 — 6 дней. Лидерами остаются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия. Россия на четвертом месте, но в нашей стране количество новых случаев снижается.

Чуть больше недели назад на пятое место вышла Перу. Эта страна вытеснила Великобританию. Но в Перу пока ситуация кажется устойчивой. Количество новых диагнозов держится в пределах 3 — 4 тысяч в день.

Нынешняя ситуации в Индии кажется очень угрожающей. Там проживает 1,3 миллиарда человек. Страна очень густонаселена. Увеличение темпов коронавируса там может стать катастрофой для региона в целом.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество смертей

Количество вылечившихся

Вся планета

13,724,443

+234,349

587,600

8,177,598

1

США

3,617,474

+71,750

140,160

1,646,675

2

Бразилия

1,970,909

+39,705

75,523

1,366,775

3

Индия

974,737

+32,682

24,976

614,897

4

Россия

752,797

+6,422

11,937

531,692

5

Перу

337,724

+3,857

12,417

226,400

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