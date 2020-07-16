В Индии появился намек на covid-катастрофу

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16 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Индия сравнялась с Бразилией по темпам коронавируса. С учетом густонаселенности Индии, это выглядит угрожающе для страны.

Накануне в Индии заразились больше 32,5 тысяч человек. Это меньше бразильских почти 40 тысяч новых диагнозов. Но индийские темпы пандемии выглядят более угрожающими. Бразилия на втором месте уже давно. И средний показатель в 40 тысяч диагнозов уже держится достаточно долго. Индия только недавно вырвалась на третье место по коронавирусу. Темпы пандемии там растут очень стремительно.

Пандемия в мире разворачивается не на шутку. Теперь на планете в среднем заражаются 220 — 230 тысяч человек за день. Количество заразившихся прибавляется больше, чем на миллион за 5 — 6 дней. Лидерами остаются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия. Россия на четвертом месте, но в нашей стране количество новых случаев снижается.

Чуть больше недели назад на пятое место вышла Перу. Эта страна вытеснила Великобританию. Но в Перу пока ситуация кажется устойчивой. Количество новых диагнозов держится в пределах 3 — 4 тысяч в день.

Нынешняя ситуации в Индии кажется очень угрожающей. Там проживает 1,3 миллиарда человек. Страна очень густонаселена. Увеличение темпов коронавируса там может стать катастрофой для региона в целом.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество смертей Количество вылечившихся Вся планета 13,724,443 +234,349 587,600 8,177,598 1 США 3,617,474 +71,750 140,160 1,646,675 2 Бразилия 1,970,909 +39,705 75,523 1,366,775 3 Индия 974,737 +32,682 24,976 614,897 4 Россия 752,797 +6,422 11,937 531,692 5 Перу 337,724 +3,857 12,417 226,400