Коронавирус 16 июля: в подмосковных парках отменили масочный режим, иммунитет к COVID-19 есть у четверти россиян

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 16 июля в мире коронавирус обнаружен у 13 720 076 человек. Погибли 587 383 зараженных, вылечились 8 157 174. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• В подмосковных парках отменили масочный режим с 16 июля. Эта информация содержится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. С 1 августа открываются кинотеатры, при условии соблюдений рекомендаций Роспотребнадзора.

• Старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Катрин Смолвуд заявила, что в организации не ждут, что вакцина от коронавируса будет создана в самое ближайшее время. Эксперт уточнил, что сначала необходимо убедиться в том, что вакцина является эффективной и безопасной для людей. Сейчас на стадии клинических испытаний находятся около 15-20 вакцин-кандидатов.

• Вице-премьер Голикова сообщила, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России. За все время направили порядка 40 млрд рублей. Также она сообщила, что в регионах развернули 169 тысяч коек для коронавирусных больных. Часть из них планируется сохранить в резерве, другую часть вернуть в обычный режим.

• В Аргентине за сутки обнаружили свыше 4 тысяч случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране – 111 160 человек.

• Иммунитет к COVID-19 есть у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, самые высокие показатели встречаются у детей до шести лет. Реже – у подростков до 13 лет.

• Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом: «обстановка объективно улучшается». «В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1 процента», — заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Но расслабляться россиянам рано.

• В России провели более 24 млн тестов на коронавирус.

• Добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса рассказали, сколько им за это заплатили. Одна из участниц призналась, что за испытания вакцины ей заплатили 100 тысяч рублей. Женщина сказала, что в первые два дня после введения препарата у нее держалась температура, но потом все пришло в норму.