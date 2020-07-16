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Коронавирус 16 июля: в подмосковных парках отменили масочный режим, иммунитет к COVID-19 есть у четверти россиян

, 10:23 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 16 июля: в подмосковных парках отменили масочный режим, иммунитет к COVID-19 есть у четверти россиян
pixabay.com

К утру 16 июля в мире коронавирус обнаружен у 13 720 076 человек. Погибли 587 383 зараженных, вылечились 8 157 174. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

В подмосковных парках отменили масочный режим с 16 июля. Эта информация содержится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. С 1 августа открываются кинотеатры, при условии соблюдений рекомендаций Роспотребнадзора.

Старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Катрин Смолвуд заявила, что в организации не ждут, что вакцина от коронавируса будет создана в самое ближайшее время. Эксперт уточнил, что сначала необходимо убедиться в том, что вакцина является эффективной и безопасной для людей. Сейчас на стадии клинических испытаний находятся около 15-20 вакцин-кандидатов.

Вице-премьер Голикова сообщила, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России. За все время направили порядка 40 млрд рублей. Также она сообщила, что в регионах развернули 169 тысяч коек для коронавирусных больных. Часть из них планируется сохранить в резерве, другую часть вернуть в обычный режим.

В Аргентине за сутки обнаружили свыше 4 тысяч случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране – 111 160 человек.

Иммунитет к COVID-19 есть у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, самые высокие показатели встречаются у детей до шести лет. Реже – у подростков до 13 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом: «обстановка объективно улучшается». «В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1 процента», — заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Но расслабляться россиянам рано.

В России провели более 24 млн тестов на коронавирус.

Добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса рассказали, сколько им за это заплатили. Одна из участниц призналась, что за испытания вакцины ей заплатили 100 тысяч рублей. Женщина сказала, что в первые два дня после введения препарата у нее держалась температура, но потом все пришло в норму.

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