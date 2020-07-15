Добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса рассказали, сколько им за это заплатили
15 июля 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Life
Врачи выписали первую группу добровольцев, на которых проводились испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19. Участники признались, сколько им заплатили за пробу препарата.
Одна из добровольцев призналась, что за испытания вакцины ей заплатили 100 тысяч рублей. Женщина сказала, что в первые два дня после введения препарата у нее держалась температура, но потом все пришло в норму.
Другая испытуемая рассказала, что решила поучаствовать в исследованиях не из-за денег, а из-за ситуации с пандемией во всем мире. При этом она отметила, что семья была против ее решения.
Ранее врач заявил, что некоторые компании при создании вакцины от COVID-19 могут пропустить ряд испытаний.
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