Добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса рассказали, сколько им за это заплатили

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15 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Врачи выписали первую группу добровольцев, на которых проводились испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19. Участники признались, сколько им заплатили за пробу препарата.

Одна из добровольцев призналась, что за испытания вакцины ей заплатили 100 тысяч рублей. Женщина сказала, что в первые два дня после введения препарата у нее держалась температура, но потом все пришло в норму.

Другая испытуемая рассказала, что решила поучаствовать в исследованиях не из-за денег, а из-за ситуации с пандемией во всем мире. При этом она отметила, что семья была против ее решения.

Ранее врач заявил, что некоторые компании при создании вакцины от COVID-19 могут пропустить ряд испытаний.