Врач заявил, что некоторые компании при создании вакцины от COVID-19 могут пропустить ряд испытаний
15 июля 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Израильский иммунолог Яков Беркун рассказал, насколько может быть опасен выпуск вакцины от коронавируса, которая не прошла все необходимые стадии клинического тестирования. Врач отметил, что из-за серьезности болезни компании спешат с производством препарата.
Беркун отметил, что российские ученые в настоящее время завершили первую стадию испытаний из трех. «Тут у нас серьезная эпидемия. И единственным решением может стать эффективная вакцина. Так что приходится рисковать в поиске правильного решения и в поиске вакцин. Поэтому принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно», - сказал иммунолог. Он отметил, что в мировой практике чем тяжелее заболевание, тем больше может быть побочных эффектов у его лекарства.
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