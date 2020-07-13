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Гинцбург рассказал, когда вакцина от COVID-19 поступит в оборот

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Гинцбург рассказал, когда вакцина от COVID-19 поступит в оборот
Прививка. Фото: pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда российская вакцина от коронавируса COVID-19 поступит в гражданский оборот.

Гинцбург предположил, что уже к середине августа этого года вакцина поступит в больницы. «Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», - сказал врач.

Он добавил, что к этому же времени будет окончательно завершена вторая фаза испытаний препарата. Отмечается, что за процессом вакцинирования россиян будут пристально наблюдать – если начнут проявляться побочные эффекты, то Минздрав сможет отозвать лекарство.

АБ

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