Гинцбург рассказал, когда вакцина от COVID-19 поступит в оборот
13 июля 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда российская вакцина от коронавируса COVID-19 поступит в гражданский оборот.
Гинцбург предположил, что уже к середине августа этого года вакцина поступит в больницы. «Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», - сказал врач.
Он добавил, что к этому же времени будет окончательно завершена вторая фаза испытаний препарата. Отмечается, что за процессом вакцинирования россиян будут пристально наблюдать – если начнут проявляться побочные эффекты, то Минздрав сможет отозвать лекарство.
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