«Бесплатно, без чипирования»: В институте Гамалеи выразили надежду, что привиться от коронавируса сможет каждый желающий

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13 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В институте им Гамалеи, где разрабатывается отечественная вакцина от коронавируса, выразили надежду, что россияне смогут сделать прививку от COVID-19 бесплатно.

При этом директор учреждения Александр Гинцбург допустил, что купить вакцину в аптеке в ближайшее время после ее выпуска в продажу, вряд ли будет возможно.

«Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения… бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…», - заявил он.