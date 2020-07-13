Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

«Бесплатно, без чипирования»: В институте Гамалеи выразили надежду, что привиться от коронавируса сможет каждый желающий

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

«Бесплатно, без чипирования»: В институте Гамалеи выразили надежду, что привиться от коронавируса сможет каждый желающий
Лаборатория. Фото: pixabay.com

В институте им Гамалеи, где разрабатывается отечественная вакцина от коронавируса, выразили надежду, что россияне смогут сделать прививку от COVID-19 бесплатно.

При этом директор учреждения Александр Гинцбург допустил, что купить вакцину в аптеке в ближайшее время после ее выпуска в продажу, вряд ли будет возможно.

«Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения… бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…», - заявил он.

АБ

Общество

Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Иван так и не понял, кем был завербован

Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Иван так и не понял, кем был завербован

Следствие предъявило советнику "Роскосмоса", бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью