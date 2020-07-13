«Бесплатно, без чипирования»: В институте Гамалеи выразили надежду, что привиться от коронавируса сможет каждый желающий
13 июля 2020, 14:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В институте им Гамалеи, где разрабатывается отечественная вакцина от коронавируса, выразили надежду, что россияне смогут сделать прививку от COVID-19 бесплатно.
При этом директор учреждения Александр Гинцбург допустил, что купить вакцину в аптеке в ближайшее время после ее выпуска в продажу, вряд ли будет возможно.
«Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения… бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования…», - заявил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.