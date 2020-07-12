Ученый рассказал о безопасности российской вакцины от коронавируса
12 июля 2020, 07:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев подтвердил, что испытания российской вакцины от коронавируса показали ее безопасность.
«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», - заявил Лукашев.
Специалист добавил, что добровольцы, на которых проходило испытание отечественного препарата, все время находились под постоянным наблюдением врачей, проблем со здоровьем ни у кого не зафиксированно.
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