Отечественная вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

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12 июля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

В России успешно завершились первые в мире клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, проведенные на добровольцах. Сообщается, что первая группа испытуемых будет выписана в среду.

Испытания препарата проводились в Сеченовском университете. «Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», - заявил его директор Вадим Тарасов.

Отмечается, что основной целью было доказать, что созданная вакцина является безопасной. Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика.

Тарасов добавил, что в условиях пандемии Сеченовский университет выступил не только как образовательное учреждение, но и как научно-технологический центр, способный участвовать в создании лекарственных препаратов. «Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим», - сказал он.