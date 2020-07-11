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Появилась информация о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появилась информация о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса
вакцинация, Фото: pixabay.com

У добровольцев, согласившихся принять участие в испытаниях вакцины, нет жалоб и нежелательных реакций, рассказал директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

Вакцину разработали в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

Семитко сообщил о том, что в первые сутки у добровольцев повысилась температура. Сейчас все чувствуют себя хорошо. В конце месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов отметил, что в вакцине не содержатся части коронавируса.Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно.

Глава Минздрава Михаил Муражко отметил, что каждый россиянин сможет самостоятельно решать, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции, вакцинация будет добровольной.

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