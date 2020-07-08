Минздрав РФ: вакцинация против коронавируса будет добровольной
8 июля 2020, 21:34[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минздрава Михаил Муражко отметил, что каждый россиянин сможет самостоятельно решать, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции, вакцинация будет добровольной.
Муражко считакет, что в настоящий момент интерес к вакцине довольно высок. Граждане России уже понимают важность вакцинации, количество ее сторонников в России увеличилось, отметил министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
Михаил Муражко также призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса.
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