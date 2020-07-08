Мурашко: иммунитет к коронавирусу формируется у всех им переболевших
8 июля 2020, 21:23[ «Аргументы Недели» ]
Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
В настоящее время медики не имеют подтверждения о вероятности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Мурашко отметил, что ответ иммунитета может быть слабее, если болезнь протекает без симптомов.
Министр также добавил, что с последствиями заболевания сталкиваются в первую очередь те, кто болел COVID-19 в тяжелой форме.
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