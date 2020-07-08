Мурашко: иммунитет к коронавирусу формируется у всех им переболевших

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8 июля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

В настоящее время медики не имеют подтверждения о вероятности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Мурашко отметил, что ответ иммунитета может быть слабее, если болезнь протекает без симптомов.

Министр также добавил, что с последствиями заболевания сталкиваются в первую очередь те, кто болел COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее Мурашко предположил, насколько сильной окажется вторая волна коронавируса.