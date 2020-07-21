Меркель сообщила, что довольна итогами саммита ЕС

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Euc/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 21 июля, высказалась об итогах почти пятидневного саммита ЕС. Согласно последней информации, немецкий политик осталась довольна результатами мероприятия.

Меркель подчеркнула, что в рамках прошедшего саммита удалось достичь согласия по бюджету и фонду восстановления. Канцлер ФРГ уточнила, что ЕС продемонстрировал свою способность идти "необычными путями" и показал, что может достигать компромисса.

"Мы пришли к хорошему завершению", – отметила сегодня Ангела Меркель и добавила, что это позитивный сигнал за пределы Европы.