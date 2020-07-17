Европа восстановится после коронавируса очень быстро

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17 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Падение экономики в Европе будет не таким серьезным, как прогнозировал Европейский Центробанк. А в следующем году ожидается рост. Это результаты нового исследования.

Предыдущий прогноз был пессимистическим. Из-за коронавируса прогнозировалась чуть ли не Великая депрессия по всему миру. Однако государства справились. И выходят из пандемии с меньшими издержками, чем ожидалось.

«Хотя Еврозона пережила самую большую рецессию за последние несколько поколений, последние данные говорят о том, что экономика достигла дна в апреле-мае, и сейчас идет восстановление», — сообщила газета the Guardian.

Ранее финансисты придерживались версии, что пандемия нанесет серьезнейший удар по мировой экономической системе. Обещалось, что мир будет выкарабкиваться не меньше десяти лет.

Ситуация оказалась не такой тревожной. Экономисты уже признали, что экономика начала расти в Китае. Возможно, скоро и в Европе заявят о росте показателей.