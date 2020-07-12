Экономика Китая начала расти

Китай станет единственной страной в мире, у которой экономика прибавит к концу года. В последний квартал года там зафиксирован экономический рост.
О восстановлении экономики Китая заявили аналитики. Они получили результаты исследования. Оказалось, что китайский бизнес снова начал работать.
«Опрос аналитиков зафиксировал рост Китая на уровне 1,3 процента», — сообщила британская the Guardian: «Это далеко не тот рост на 6,1%, который был зафиксирован в прошлом году, но Китай в лучшей форме, чем другие страны, все еще борющиеся с инфекцией».
Ожидается, что к концу года экономика Китая вырастет на 1,7 процента. Все остальные страны уйдут в минус.
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