Коронавирусом заражены почти 13 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом скоро превысит отметку в 13 миллионов человек. Такие выводы содержатся в данных ресурса Worldometers.
На текущий момент количество заразившихся уже стало равным 12 873 545. С учетом того, что теперь за сутки заражаются около 200 тысяч человек, к концу суток поличество инфицирований превысит отметку в 13 миллионов.
Пятерку лидеров составляют США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Но в России пандемию уже удалось взять под контроль. Количество новых случаев заражения снижается. В остальных странах этот показатель растет с каждым днем.
Самый тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Накануне американские врачи диагностировали почти 62 тысячи новых случаев заражений. Это огромное число. А с учетом того, что больше 60 тысяч новых диагнозов было установлено в субботу, ситуация и вовсе выглядит катастрофичной. На выходных всегда наблюдается снижение показателей.
В пятницу количество новых диагнозов в США превысило отметку в 70 тысяч. Статистика подает сигнал, что Соединенные Штаты уже пора спасать всем миром. Там не хватит врачей, чтобы справиться с масштабами эпидемии.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Вся планета
|
12,873,545
|
+214,786
|
568,321
|
7,503,113
|
1
|
США
|
3,356,242
|
+61,719
|
137,414
|
1,490,702
|
2
|
Бразилия
|
1,840,812
|
+36,474
|
71,492
|
1,213,512
|
3
|
Индия
|
854,480
|
+27,755
|
22,718
|
537,599
|
4
|
Россия
|
727,162
|
+6,611
|
11,335
|
501,061
|
5
|
Перу
|
322,710
|
+3,064
|
11,682
|
214,152