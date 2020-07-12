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Коронавирусом заражены почти 13 миллионов человек

, 16:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заражены почти 13 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом скоро превысит отметку в 13 миллионов человек. Такие выводы содержатся в данных ресурса Worldometers.

На текущий момент количество заразившихся уже стало равным 12 873 545. С учетом того, что теперь за сутки заражаются около 200 тысяч человек, к концу суток поличество инфицирований превысит отметку в 13 миллионов.

Пятерку лидеров составляют США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Но в России пандемию уже удалось взять под контроль. Количество новых случаев заражения снижается. В остальных странах этот показатель растет с каждым днем.

Самый тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Накануне американские врачи диагностировали почти 62 тысячи новых случаев заражений. Это огромное число. А с учетом того, что больше 60 тысяч новых диагнозов было установлено в субботу, ситуация и вовсе выглядит катастрофичной. На выходных всегда наблюдается снижение показателей.

В пятницу количество новых диагнозов в США превысило отметку в 70 тысяч. Статистика подает сигнал, что Соединенные Штаты уже пора спасать всем миром. Там не хватит врачей, чтобы справиться с масштабами эпидемии.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Вся планета

12,873,545

+214,786

568,321

7,503,113

1

США

3,356,242

+61,719

137,414

1,490,702

2

Бразилия

1,840,812

+36,474

71,492

1,213,512

3

Индия

854,480

+27,755

22,718

537,599

4

Россия

727,162

+6,611

11,335

501,061

5

Перу

322,710

+3,064

11,682

214,152

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