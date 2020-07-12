Коронавирусом заражены почти 13 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом скоро превысит отметку в 13 миллионов человек. Такие выводы содержатся в данных ресурса Worldometers.

На текущий момент количество заразившихся уже стало равным 12 873 545. С учетом того, что теперь за сутки заражаются около 200 тысяч человек, к концу суток поличество инфицирований превысит отметку в 13 миллионов.

Пятерку лидеров составляют США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Но в России пандемию уже удалось взять под контроль. Количество новых случаев заражения снижается. В остальных странах этот показатель растет с каждым днем.

Самый тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Накануне американские врачи диагностировали почти 62 тысячи новых случаев заражений. Это огромное число. А с учетом того, что больше 60 тысяч новых диагнозов было установлено в субботу, ситуация и вовсе выглядит катастрофичной. На выходных всегда наблюдается снижение показателей.

В пятницу количество новых диагнозов в США превысило отметку в 70 тысяч. Статистика подает сигнал, что Соединенные Штаты уже пора спасать всем миром. Там не хватит врачей, чтобы справиться с масштабами эпидемии.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Вся планета 12,873,545 +214,786 568,321 7,503,113 1 США 3,356,242 +61,719 137,414 1,490,702 2 Бразилия 1,840,812 +36,474 71,492 1,213,512 3 Индия 854,480 +27,755 22,718 537,599 4 Россия 727,162 +6,611 11,335 501,061 5 Перу 322,710 +3,064 11,682 214,152