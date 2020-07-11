В США за сутки заразились больше 70 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Больше 70 000 за одну пятницу. Столько человек заразилось в Соединенных Штатах. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное число заразившихся американцев в пятницу было 71 787. Это не просто рекорд. Это очень тревожный звонок. Для сравнения за всю пандемию в Белоруссии заразилось 64 604 человека. А у американцев за один только день больше заразилось, чем в одной стране в целом.

Соединенные Штаты уже лидируют в коронавирусной статистике. За все время там заразились 3 291 786 человек. На втором месте Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия, на пятом Перу.

В мире насчитывается уже 12 712 113 заразившихся коронавирусом. Умерли 564 592, вылечились 7 414 790 человек.