В США за сутки заразились больше 70 тысяч человек

Больше 70 000 за одну пятницу. Столько человек заразилось в Соединенных Штатах. Таковы данные ресурса Worldometers.
Точное число заразившихся американцев в пятницу было 71 787. Это не просто рекорд. Это очень тревожный звонок. Для сравнения за всю пандемию в Белоруссии заразилось 64 604 человека. А у американцев за один только день больше заразилось, чем в одной стране в целом.
Соединенные Штаты уже лидируют в коронавирусной статистике. За все время там заразились 3 291 786 человек. На втором месте Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия, на пятом Перу.
В мире насчитывается уже 12 712 113 заразившихся коронавирусом. Умерли 564 592, вылечились 7 414 790 человек.
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