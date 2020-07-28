Митинги в США перерастают в столкновения

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28 июля 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

митинги в Портленде на фото globallookpress.com/ Imagespace

В Соединенных Штатах предмайданная ситуация. В двух штатах начались столкновения с полицией. Страна на грани гражданской войны.

Столкновения протестующих с полицией произошли в Техасе и Аризоне. Все началось с уже привычных митингов движения black lives matter (жизнь черных имеет значение). Но потом протестующие вышли к зданиям, охраняемым силовиками.

«Это Федеральная служба охраны», — федералы при помощи громкоговорителя предупреждали протестующих в Портленде: «Не пытайтесь повредить, уничтожить забор, перелезть через него либо зайти на охраняемую территорию. Невыполнение этого требования может привести к аресту или применению боеприпасов».

Требования только подхлестнули толпу. Протестующие начали бросать камни и бутылки. Они запускали фейерверки. Многие из активистов надели противогазы и шлемы. Кроме того, они вооружились хоккейными клюшками, клюшками для гольфа и зонтиками, чтобы скрывать лица. На охраняемой территории они развели костры, а после полуночи кто-то бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание федерального суда. Парадную дверь окатило огенным шаром.

Федералы в ответ попытались разогнать толпу. Они стреляли и забрасывали протестующих светошумовыми гранатами.

В Техасе тоже произошло столкновение полиции с протестующими. Активисты забрасывали силовиков различными метательными снарядами. Некоторые из протестующих в итоге были задержаны.

Сейчас США живут в состоянии предгражданской войны. Америку проглотили митинги. А силовики готовы взяться за оружие, чтобы начать воевать с активистами.