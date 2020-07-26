В Портленде начались столкновения протестующих с федералами

Портленд может стать новой столицей революции в Соединенных Штатах. Там начались столкновения федеральных войск с митингующими.
Портленд уже который день не сходит со страниц мировой прессы. Трамп ввел туда федеральные войска. В городе начались задержания активистов. Но это только подогрело протест.
«В очередную ночь противостояния с федеральными агентами активисты заявили, что их послание находится под угрозой быть забытым», — сообщила газета the Guardian.
Трамп надеется при помощи федеральных войск задушить акции протеста. Он уже заявил о спецоперации, назвав ее «всплеском» количества силовиков. Но это только раззадорило протестующих. Теперь в городе начались столкновения активистов с силовиками.
Америка уже начинает делиться на два лагеря. Ветераны заявляют, что действия Трампа в Портленде являются незаконными. А действующие полицейские готовы взяться за оружие. Соединенные Штаты стоят на грани гражданской войны.
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