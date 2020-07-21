«Красный флаг» поднят над Портлендом

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21 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

«Красный флаг» — это символ, который для Портленда связан с действиями федеральных агентов США на улицах города. Рабочие протестуют против расового неравенства в национальной забастовке. Действия федеральных сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста в крупнейшем городе Орегона не согласованны с местными властями. По мнению экспертов – это приведет к конституционному кризису. Некоторые из них говорят о начале гражданской войны в Америке.

Действия федеральных чиновников США, направленные на пресечение акций протеста в Портленде, повышают вероятность конституционного кризиса, сообщает новостное агентство Associated Press. В понедельник толпа собралась у здания портлендского суда, против них силы правопорядка применили свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Федеральные агенты провели несколько арестов после разгона этой акции. Местные власти обратились в суд, предъявив иск федеральным органам за их незаконные действия в Портленде, которые осуществляются без согласия городской администрации.

Президент США Дональд Трамп намерен жестко пресекать выступления протеста повсюду в США. Он готов направить полицейские силы подчинения в другие города, отметив, что в Портленде федералы поработали очень хорошо. Эксперты по конституционному праву заявили, что действия федеральных чиновников в Портленде являются «красным флагом» в том, что может стать прецедентом для действий федералов в других штатах, поскольку администрация Трампа расширяет радиус применения, находящихся в ее распоряжении сил. Более того, эксперты опасаются, что возможны вмешательства федерального суда и федеральных силовых органов в дела штатов, без разрешения на то местных властей. Профессор конституционного права в Корнельском университете Майкл Дорф на этот счет заявил: «Идея о том, что федеральный суд и федеральные власти собираются вмешаться и делать все, что они хотят, без какого-либо сотрудничества и координации с государственными и местными властями, необычна вне контекста гражданской войны». По его мнению, - насильственные действия Белого дома приведут к ответной реакции на местах и это станет прологом гражданского вооруженного противостояния.

Издание Chicago Tribune со ссылкой на анонимные источники сообщило в понедельник, что Трамп планирует направить 150 федеральных агентов в Чикаго. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) штата Орегон начал судебную тяжбу против федерального суда за присутствие агентов в Портленде. Чикагское отделение ACLU заявило, что также выступит против федерального присутствия в штате Мичиган. Министерство национальной безопасности (Department of Homeland Security) разместило на своей страничке в Твиттер заявление: «…Портленд наводнен жестокими анархистами, нападающими на федеральных чиновников и федеральные здания… Это не мирная толпа. Они совершают федеральные преступления».

На Капитолийском холме так же намечается бунт против Трампа. Высокопоставленная группа из Палаты представителей США выразила озабоченность тактикой администрации Трампа в Портленде и других городах, и потребовали провести расследование. В стане республиканцев также нет согласия на этот счет. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки, который принадлежит либертарианскому крылу Республиканской партии, подверг критике действия федеральных силовых структур.

Он разместил в своем Твиттер пост следующего содержания: «Мы не можем отказаться от свободы ради безопасности. Местные правоохранительные органы могут и должны сами разрешать такие ситуации в наших городах и там нет места для федеральных войск или засекреченных федеральных агентов, арестовывающих людей по своему желанию».

История президентских выборов в США, пожалуй, еще не сталкивалась с таким накалом в политической борьбе. Впрочем, такой накал страстей по-своему уникален для всего периода, последовавшего за гражданской войной 1861 -1865 годов. Даже массовые выступления, направленные против Вьетнамской войны, меркнут в сравнении с тем, что происходит в США сейчас.