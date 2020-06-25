В США полицейские жаждут гражданской войны

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25 июня 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

бойцы американской нацгвардии США на фото globallookpress.com/ Jeremy Hogan

Американские полицейские готовы убивать чернокожих активистов. Силовики жаждут скорейшего начала гражданской войны в Соединенных Штатах, и грозятся убивать негров.

Сотрудники полиции в США чувствуют приближание гражданской войны. Это стало известно после расшифровки внутреннних переговоров полицейских из Северной Каролины Джесси Мур, Кевина Пайнера и Брайана Гилмора. Они были перехвачены отделом внутренней безопасности и стали предметом служебного расследования.

«По данным следствия, Пайнер сказал Муру, что чувствует приближение гражданской войны и что он готов к ней», — говорится в пресс-релизе по результатам расследования: «Пайнер сказал, что собирается купить новую штурмовую винтовку, и вскоре «мы просто выйдем и начнем убивать этих (ругательство) чернокожих. Я не могу ждать. Боже, я не могу ждать».

Пайнер, Гилмор и Мур служили в полиции Северной Каролины. Они были уволены после скандала, связанного с «расистскими высказываниями». На фоне митингов, спровоцированных убийством Джорджа Флойда, подобное поведение в США стало провокационным.