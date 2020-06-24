В США мобилизовали 400 нацгвардейцев на защиту памятников

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24 июня 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

бойцы нацгвардии США на фото Globallookpress.com/ Jeremy Hogan

Сотни военнослужащих американской нацгвардии были мобилизованы официальным Вашингтоном. Их направили на защиту памятников.

В Вашингтон переброшены около 400 бойцов национальной гвардии. У них забрали оружие. Сейчас они несут дежурство возле памятников и прочих исторических достопримечательностей.

«Они направлены в качестве усиления в поддержку сотрудникам полиции», — пояснил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт: «Это необходимо для того, чтобы предотвратить порчу или разрушение памятников».

В ходе протестов, которые охватили Соединенные Штаты после убийства Джорджа Флойда, был разрушен ряд памятников. Протестующие крушат монументы, воздвигнутые в честь колонистов, а также видных южан, которые представляли интересы рабовладельцев в гражданской войне в США.

Дональд Трамп грозит уголовным преследованием. Американский лидер, вообще, известный любитель заниматься ерундой в самый разгар критических событий. А тем временем, в Вашингтоне около 400 бойцов американской нацгвардии бросили без оружия защитить памятники от разъяренной толпы. Примерно так же когда-то поступил Виктор Янукович. Он отобрал оружие у бойцов «Беркута» и отправил их противостоять митингующим.