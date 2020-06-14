Трамп может расконсервировать концлагеря

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14 июня 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот доклада с упоминанием REX-84

Если американский майдан усугубится, президент США может ввести военное положение в Соединенных Штатах. Тогда будут разморожены концлагеря, которые официальный Вашингтон строит уже почти сорок лет.

Если митинги в США перейдут на стадию революции, Дональд Трамп может ввести военное положение. При этом режиме часть гражданских прав будут ущемлены. На улицах появятся патрули. Активистов будут хватать без разбору. Их поместят в концентрационные лагеря, которые в большом количестве построены в Соединенных Штатов, но сейчас заморожены.

Строительство концлагерей в США проводилось по программе REX-84. Этим занимается FEMA. Так называется американский аналог нашего МЧС. В отличие от российских спасателей, американское ведомство подчинено МВД.

«Была начата разработка системы крупных чрезвычайных действий, происходящих во время чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности», — сообщил президенту США в годовом отчете глава FEMA (это было в 1984 году): «Работа по созданию этой системы имела решающее значение для планирования гражданской готовности REX-84 ALPHA»

Этот отчет лежит в библиотеке документов FEMA. В комментарии к нему написано: «Директивы, исполнительные приказы по готовности системы REX-84 к военной поддержке. Приняты постановлением конгресса». В них описаны действия гражданских властей при мобилизации.

REX-84 — это программа принятая властями Соединенных Штатов на случай гражданской войны. Сам документ в публичной сфере широко не распространялся. О нем заговорили после того, как на территории Соединенных Штатов были найдены концлагеря.

Выяснилось, что в власти США по программе REX-84 построили несколько десятков лагерей. Большинство из них рассчитаны на 50 — 100 тысяч человек. Но есть очень крупные. Концлагерь на Аляске рассчитан на то, чтобы принять 2 миллиона человек.

Строительство лагерей не прекращалось все последние десятилетия. Они подключены к электросети, к ним подведены все необходимые комуникации. Построив очередной концлагерь FEMA выставляло охранение.

В целом эти объекты выглядят, как обыкновенные концлагери. Территория огорожена колючей проволокой. Внутри контейнерные бараки. Есть отдельные помещения для администрации. Единственный нюанс — все эти годы лагеря пустовали. Они были заморожены.

А митинги уже привели к появлению первой автономии. Активисты ее открыли на территории Сиэтла. Это один из крупнейших городов в США. Президент США уже пригрозил принять меры на федеральном уровне. Этими мерами может стать ввод войск. А это Трамп может сделать после ввода «военного положения» в стране. И тогда концлагеря FEMA будут разморожены.