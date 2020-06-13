В США появилась первая народная республика

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13 июня 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

globallookpress.com/ Toby Scott

В одном из крупнейших американских городов, Сиэтле, протестующие объявили автономию. Новая республика отделилась от Соединенных Штатов, а для посещения силовикам выписывают визы.

Автономия возникла внутри города Сиэтл в ходе митингов. Активисты построили баррикады. Некоторые ходят с автоматами. А на баррикадах несут дежурство.

Чтобы пройти внутрь автономии нужно получить визу. На входе стоят плакаты с надписями «Вы входите в Автономную зону Капиталийского холма» и «Вы покидаете территорию США».

Основные идеи автономии сродни коммунистическим. Финансированием занимается фонд «Жизнь черных имеет значение».

Еще недавно говорили о том, что американский бунт стихает. Но похоже в Соединенных Штатах ситуация уже вышла из-под контроля. Страна охвачена митингами. Такое ощущение, что она тонет в революционном бунте.