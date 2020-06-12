«Отстрелялись». Протесты и разбои на территории США постепенно спадают

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12 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё неделю назад все мировые СМИ с интересом наблюдали за событиями в Северной Америке. Из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, по всей Америке и многим странам мира прокатилась волна беспорядков. Разгневанные люди выступали против полицейского насилия и расизма. Беспорядки и демонстрации привели к массовой вспышке бандитизма.

События в США стали больше напоминать Украину конца 2013-го года. Повсюду носились всевозможные уголовники и грабители, обчищая магазины и лавки. Большинство преступников были исключительно афроамериканцами. Темнокожие таким образом «мстили» властям за прошлые грехи. В уличных боях пострадало немало людей. Погибших более 10 человек, среди которых есть и полицейские.

Но уже сейчас акции протестов постепенно сходят на нет. Хотя провокаторов на улицах ещё может быть много, а в том же Сиетле до сих пор продолжаются беспорядки. Протестующие требуют капитальных реформ в сфере правоохранительных органов. Некоторые даже заявляют про полную отмену полицейской системы и создания дружинных организаций. Джорджа Флойда постоянно вспоминают и боготворят. Ему рисуют крылья и нимбы над головой, хотя многие забывают про то, что это был далеко не законопослушный гражданин. Президент Трамп наотрез отвергает все идеи о полицейских реформах. Более того, он намерен ещё больше вкладываться в правоохранителей. По его словам, полицейские повели себя слишком неэффективно в создавшейся ситуации. Конечно Трамп не поддерживает убийство Флойда и осуждает расистские настроения, но он также и заявляет, что не стоит винить в радикальных идеях всю полицию США.

В Вашингтоне и других городах Америки сейчас ведут восстановительные работы. Города стремительно очищаются от последствий массовых беспорядков. Уменьшились и разбойные нападения афроамериканских бандитов на магазины и торговые центры. Ярые сторонники Трампа искренне надеются на скорое прекращение протестных акций. Ведь по их мнению, многие протестующие просто-напросто переходят все границы в своих требованиях к властям.