В США полицейских уволили из-за слов про «негров»

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25 июня 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: Globallookpress.com/ Toby Scott

Трое полицейских из Северной Каролины были уволены после расистских замечаний. Нарушение попало на видео.

В центр скандала попали полицейские Джесси Мур, Кевин Пайнер и Брайан Гилмор. Они работали в полиции Северной Каролины, и были уволены после обвинения в неуместных шуточках, нарушении этических норм и критике.

Это произошло после служебной проверки. Отдел внутренней безопасности провел аудит в режиме «случайного включения». Сержант подключился к одной из машин и начал слушать, о чем говорят полицейские во время работы.

«На 46-й минуте видео Пайнер и Гилмор начали говорить из своих машин, и в это время Пайнер критиковал департамент, говоря, что его единственной заботой было “встать на колени перед черными людьми», — говорится в отчете по результатам проверки: «Примерно через 30 минут Пинер получил телефонный звонок от Мура, согласно расследованию, сегмент, в котором Мур назвал черную женщину «негритянкой». Он также упомянул женщину, используя расовое оскорбление. Он повторил употребление нечленораздельного выражения при описании чернокожего судьи, а Мур использовал веселое употребление при описании судьи».

Полицейские признали свою вину. Они пояснили, что причиной этому стал стресс из-за напряженной работы. Соединенные Штаты проглотила волна массовых митингов, которые начались после убийства Джорджа Флойда.

«Каролинская история» превратилась в показательную порку. Полицейских выгнали со скандалом. С категирическим запретом на прием в полицию, они были уволены из органов.