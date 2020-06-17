Ниггер - это звучит гордо: чем обернутся дебоши в США и какой урок смогут - или не смогут - вынести российские власти. Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2020, 23:28 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: соцсети

Смерть уголовника-рецидивиста во время или после задержания полиции во время сбыта фальшивых денег (forgery in progress) поставила на уши много крупных американских городов со значительным негритянским населением.

Мы будем придерживаться слова "негр", потому что в русском языке это слово не несет негативной эмоциональной окраски, а лишь свидетельствует о происхождении индивида от особей негроидной расы. Американская терминология, означающая негроидов, лжива и лицемерна. Хотя нет ничего зазорного в том, чтобы быть негроидом, европеоидом или монголоидом, само замарывание слова "негр" и употребление эвфмеизмов типа "Афро-Американец" или "черный" (black) говорит о глубинном осознании наличия проблемы в межрасовых отношениях. А термины эти неточны потому, что черными по цвету кожи бывают также индусы, полинезийцы и австралийские аборигены. Что же касается термина Афро-Американец, то и он неточен и ни о чем не говорит: Илон Маск или Шарлиз Терон, согласно термину, тоже Афро-Американцы, потому что происходят из Африки. Поэтому слово негр (nigger) наиболее точно отражает суть вещей. К слову, поборники словесной чистоты требуют убрать слово nigger даже из американской классики; они настолько чисты и невинны, что слово nigger означают эвфмеизмом N-word, что означает "слово на букву Ны". Россиянам сложно даже представить, насколько Америка больна политкорректностью даже уже на бытовом уровне; правда, это касается белых, в которых уже в третьем поколении со школьной скамьи вбивается чувство вины перед неграми. Происходит та же насильственная духовная кастрация, что была проделана американцами с западными немцами после Второй мировой войны. Результаты этой кастрации мы наблюдали пару лет назад, когда понаехавшие дикари лапали проходящих белых женщин на глазах их мужиков, а те лишь беспомощно жевали сопли в сторонке, равно как и немецкая полиция и немецкие власти вообще.

Разумеется, надо всенепременно отметить, что среди американских негров попадаются милейшие люди, и почти у каждого приличного белого человека есть знакомый негр. Но сейчас речь не о милейших неграх, а о тех, которые считают, что все им должны, и что белые - это мерзавцы и сволочи, которые продолжают их угнетать и наживаться на их труде. При этом заметим, что негры - крупнейшая рассовая группа, получающая от государства всякие льготы и дотации (benefits). При этом они не стремятся искать работу и утруждать себя ею. Если, к примеру, ехать где-нибудь часиков в 11 утра по американским Югам по просёлочным дорогам, и проезжать посёлки компактного расселения мексиканцев, то они будут пустынными - все мексы на работе, зарабатывают тяжким трудом и мужчины, и женщины. Переезжая же в места негритянского расселения, в 11 утра мы уже увидим группы молодых, зрелых и пожилых мужчин, разводящих костры в железных бочках, распивающих пиво и жарящих маршмеллоу (белые зефирные палочки), пританцовывая под рэпачок и искренне радующихся жизни. Барышни же их в это время ещё почивают, после пробуждения и туалета, к обеду они поедут в фаст-фуд и маникюрные салоны наводить красоту. Ни у кого в Америке вы не увидите маникюра краше, чем у молодых негритянских женщин, живущих на пособия. И если вы видите красивую молодую негритянскую женщину на автомобиле за 100 тысяч долларов, то это будет либо жена спортсмена, либо многодетная мамаша, нарожавшая пяток наследников разных отцов и получающая от государства пособия на их воспитание.

Но был ли покойный нравственным человеком?

Кто такой был Джордж Флойд? Это был двухметровый раскачанный детина, выросший в очень небогатом районе Хьюстона. В Техасе в основном белое и мексиканское население, но в крупных городах, особенно в Хьюстоне, чернокожих очень немало. При этом принципиальное отличие Хьюстона от всей остальной Америки - там всегда, при любых условиях, есть работа. В Хьюстоне, в так называемом Большом Хьюстоне, то есть включающем в себя несколько субурбий, живет около 6 миллионов человек, это аэрокосмическая, нефтегазовая и медицинская столицы мира, так же там один из крупнейших в США аэропортов и крупнейший в США морской порт. Хьюстон и графство Харрис очень богатые административные единицы, там кучу вещей для обездоленных можно получить бесплатно, например, медицинское обслуживание или еду в Фудбанках (продуктовый склад). Приходишь в Фудбанк, предъявляешь водительское удостоверение, получаешь несколько здоровенных авосек с нормальной едой, а также бытовую химию и всякие расходные материалы для кухни. При церквях есть магазин, где почти новые вещи, сданные прихожанами, продаются за доллар. Можно купить костюм чуть поношенный Gucci за три-пять долларов. Совсем бедным штат Техас даёт бесплатные мобильные телефоны, оплачивает жильё. Если где на Земле и построили коммунизм, то это в городе Хьюстон, штат Техас. И вот в этом раю Джорджу Флойду не жилось. Он искал и находил приключения: воровал, продавал наркотики, совершил вооруженный разбой в составе банды, причем грабил беспомощную беременную тётку, которой в пузо тыкал пистолетом. Эти все милые выходки нового американского великомученика и страстотерпца отражены в бесстрастных полицейских протоколах, доступных для общественного пользования. После очередной отсидки за вооруженный разбой он поехал попытать счастья в места компактного расселения выходцев из Сомали - в город Миннеаполис, штат Миннесота, на Севера. В Хьюстоне, как и остальные 90 процентов негритянских папаш, он бросил тётю, нарожавшую от него детей.

Дочь Джорджа Флойда Джианна с матерью Рокси Вашингтон

Про момент задержания в Миннеаполисе достоверно известно следующее: на него стуканули в полицию, когда он расплачивался фальшивой двадцатидолларовой купюрой за сигареты. У него в крови был фентанил (синтетический анальгетик, используемый как заменитель героина) и мет (амфетамин). Когда его посадили к стенке здания, у него из кармана треников выпали пара пакетиков с порошком, должно быть, специи для курочки. Это видно на камерах, но об этом молчат все либеральные СМИ. Видно, насколько он здоров физически и насколько он выше полицейских. Видно также, что он в состоянии опьянения. Либеральные СМИ показывают только, что как его шею придавил полицейский офицер коленом, а двоих других невидно, которые его держали за машиной за руки и за ноги. Полицейский, который придавил негра коленом, очень хорошо знал, с кем имеет дело - они вместе подрабатывали вышибалами в одном ночном клубе. Негр стал канючить, что не может дышать. Это естественно для гипертоника во время стресса, а стресс он переживал потому, что, во-первых, за распространение фальшивых денег в США дают 20 лет тюрьмы, во-вторых, в кармане у него была наркота, и он не знал, что она выпала. В Америке сроки суммируются, на снисхождение ему рассчитывать не приходилось, потому что он был уголовник-рецидивист. Полиция - вот уж без шуток добрейшие люди - вызвали ему скорую, просто держали под прессом минут 10, пока ехала скорая, иначе что можно было ожидать от обдолбанного рецидивиста, да ещё такого огромного? Потом показания расходятся. Одни говорят, что он умер от удушья, другие - что уже в скорой или больнице от сердечного приступа. Есть ли вина полиции, что опознанный и задержанный громила и головорез оказался таким нежным внутри? Теперь в этом будет разбираться суд, полицейского уже выгнали и будут судить за убийство.

Тут поднялся галдёж и лай

Но вот мэр Миннеаполиса, хороший мальчик из еврейской семьи, защитник прав педерастов и носитель самых прогрессивных идей, заявил, что это было преступление на расовой почве и что этому надо положить конец. Его поддержала конгрессменша от Миннесоты, негритянка и мусульманка из Сомали, Ильхан Омар. Тут же завыли в один голос либеральные СМИ, даже же разгромленный в Атланте черными бунтовщиками рупор либералов CNN. Начали нападать на полицию, избивать белых, причём по-храброму - десяток чёрных лупит досками и палками одного белого до полусмерти или насмерть, стали громить и поджигать магазины, не забывая предварительно разграбить. Это негры выражали свой мирный протест, чтобы доказать, что жизни чёрных тоже чего-то значат - это лозунг стал названием очень агрессивной организации Black Lives Matter (Черные Жизни Ценные), спонсируемой Джорджем Соросом, о выдающихся философских и социальных идеях которого мы уже писали.

Волнения перекинулись на другие города. В Вашингтоне попробовали взять Белый дом, Дональд Трамп попросил мэршу Вашингтона, негритянку Мэриел Баузер, поднять Национальную гвардию на защиту Белого дома и правительственных учреждений. Мэрша отказалась, и Дональду Трампу со всей свитой пришлось пересидеть опасные часы в бункере под Белым домом. В Нью-Йорке начали громить богемный район Сохо. Полиции запретили стрелять, и за одну ночь весь шикарный Сохо вынесли, мародёры бегали по городу с охапками наворованной одежды и телевизорами не стесняясь никого.

На следующую ночь погромщики уже приехали в район Пятой авеню и Мэдисон авеню уже на скутерах, а это достаточно быстрое транспортное средство, хоть и электросамокат - развивает скорость до 90 км в час, и проезжает в любую дырку. У погромщиков были стандартные рюкзачки с набором дебошира, что включало краску-аэрозоль, дабы писать протесты на стенах, коктейль Молотова, чтоб поджигать всё, что не нравится, и водичку, чтоб утолять жажду, а также энергетик, чтоб силы не иссякали. Погромы были хорошо организованы - сначала шёл человек с молотком и бил витрины, за ним шёл человек в рукавицах, который вынимал стекла, чтоб следовавшие за ним группы мародёров, не дай бог, не поранились об осколки. Во-первых, детям могло быть больно, а, во-вторых, по ДНК можно было потом найти хулиганов и вчинить иски, а также размотать всю преступную сеть. Русские, как всегда, отличились - как в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, так и в Майами. В Нью-Йорке русский байкерский клуб "Братва", признанный за своего традиционными байкерскими клубами типа "Ангелов ада", приготовился встретить погромщиков бейсбольными битами и обрезками водопроводных труб. Ведь в Нью-Йорке право на ношение огнестрельного оружия очень сильно ограничено демократами и либералами. Первых же скаутов-разведчиков встретили гостеприимно, слегка угостили, после чего сдали полиции. В Брайтон после этого никто не пошёл. В Майами же, в солнечной и свободной Флориде, где с оружием посвободнее, простые русские люди приготовились к гостеприимной встрече гостей на Санни Айлз (это где живут состоятельные люди в жилых высотках на побережье) как следует, так, чтоб полиции уже нечего было сдавать; об этом стало известно организаторам погромов и они на ходу завернули в другой район, где русских не было. В общем, самоубийц связываться с русскими в Америке не нашлось, даже среди самых буйных.

Русские байкеры

Но что не украшает Нью-Йорк совершенно - это поведение мэра, демократически избранного демократа, Билла де Блазио. Пускай он своеобразный человек, родившийся под другими, немецкими, именем и фамилией, но решивший стать итало-американцем и сменившим поэтому паспортные данные. Возможно, он тонко чувствующий человек, хотя и двухметрового роста, женившийся на миниатюрной чёрной лесбиянке, старше его на 7 лет, которая писала и публиковала в серьёзных изданиях статьи и стишки о своих чувствах как мужеподобной грубой и агрессивной женщине-педерастке. Неудивительно даже, что среди арестованных дебоширов и погромщиков оказалась двадцатипятилетняя мулатка Кьяра де Блазио, плод страсти либерала и лесбиянки.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио с дочкой Кьярой

Удивительно, что полиции мэрия запретила сдерживать грабежи и погромы. У полиции Нью-Йорка давние счёты с мэром де Блазио, они его настолько не уважают и считают придурком и предателем, что поворачиваются к нему демонстративно спиной на публичных мероприятиях. Это очень интересно, что полиция считает демократическое политическое руководство городов чмошниками, полудурками и основной причиной погромов. Ни в одном городе, где у власти были республиканцы, погромов и дебошей не было.

Продолжение следует