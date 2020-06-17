Ниггер - это звучит гордо: чем обернутся дебоши в США и какой урок смогут - или не смогут - вынести российские власти. Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2020, 23:35 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: соцсети

Смерть уголовника-рецидивиста во время или после задержания полиции во время сбыта фальшивых денег (forgery in progress) поставила на уши много крупных американских городов со значительным негритянским населением.

А что же Дональд наш Трамп?

Дональд Трамп оказался парнем не робкого десятка, но у него есть одна большая и нерешаемая пока проблема - он приличный человек, чтобы про него не писали и не говорили нищие недоделки из числа обиженных и опущенных по жизни. Сама по себе его личность - тема отдельного большого и обстоятельного разговора; Трамп напорист до полной наглости, остёр умом и на язык, из него прёт витальность и жовиальность, избыточный тестостерон не даёт ему шанса пропустить мимо себя хотя бы одну сексапильную юбку. По российским понятиям, Трамп - красавчик, разве только не пьёт уже последние лет тридцать. По американским либеральным понятиям, он - монстр, исчадие буржуазного ада, злобный половой агрессор и нецензурно богатый мерзавец. А мерзавец именно потому, что весьма богат, людям больно смотреть на такой вызывающе роскошный образ жизни. Американский средний класс никогда не мог простить ему жизни с размахом, его жизненного напора и драйва, который несколько раз вытаскивал его из миллиардных долгов. К слову, Трамп ни разу не был банкротом, хотя объявлял о банкротстве - это ему было необходимо, чтоб выиграть время, обезопасив от агрессивных кредиторов остатки активов для перегруппировки сил, это законная процедура. Но ни разу он не доводил свои дела до судебного решения о банкротстве, когда человек уже банкрот-банкрот, то есть по окончательному решению суда милостиво освобожден от всех кредитных обязательств после удара колотушки об судейский стол. Трамп всегда выкручивался и отдавал долги. В России говорят "богат как Крёз", а в Америке говорят "богат как Трамп".

У Трампа были хорошие наставники - собственный отец Фред, начавший делать самостоятельный ремонтный бизнес в 12 лет, и ещё один козырнейший американский решала (fixer), адвокат-расстрига Рой Кон. Кона выгнали из коллегии адвокатов за нарушение адвокатской этики; Кона считали легальным спикером Пяти семейств Нью-Йорка, ещё до того, как они ушли в глухую тень под натиском Руди Джулиани. Про Кона говорили, что он абсолютно умён, абсолютно циничен, абсолютно безжалостен и абсолютно скользок. В общем, очень толковый и дельный юрист. Во многом благодаря его поддержке и советам Трамп из миллионера стал миллиардером. А разница между миллионером и миллиардером как разница между одним днём и тремя годами, как между одним метром и одним километром. То есть непреодолимая путём упорной работы и бережного накопления сэкономленного на школьных завтраках, как потом пытаются объяснить происхождение своих капиталов в деликатных выражениях.

Это необходимое разъяснение, что стало понятным, что мышление Трампа недоступно обычному человеку. Обычные люди миллиардерами не становятся. Миллиардеров на планете всего пара тысяч человек, это люди из другого измерения. Трамп мыслит совсем иначе, нежели нищеброды Обама или Клинтон, или даже миллионеры Буши. У него мышление не последовательное, а холическое, цельное, он видит проблему целиком и в динамике, он ведь девелопер, он сразу видит и земельный участок, и его место в городской застройке, и коммуникации, и строительные циклы, и подготовительную документацию, и финансирование, и сбыт, и дальнейшую эксплуатацию. Президенты до Трампа обычно были юристами, подвизавшимися на политическом поприще. Трамп же девелопер, отельер и владелец казино, подвизавшийся в шоу-бизнесе. Он переигрывает на раз профессиональных политиков, которые в основном трепачи и пустозвоны. И как профессиональный делец, мыслящий человеческие отношения как процесс переговоров, он использовал самое мощное оружие - молчание. Трамп взял многозначительную паузу.

Спящего красавца похоронили не в хрустальном, а в золотом гробу

Тем временем дохлого ниггера (цитата авторства Квентина Тарантино) и уголовника-рецидивиста возили по Америке в золотом гробу. Нашлись десятки тысяч желающих воздать покойному царские почести. Таких похорон не видел ни один настоящий герой Америки, ни один морпех с Пурпурным сердцем и ни один морской котик с Медалью Почёта. Мэр Миннеаполиса рыдал у гроба навзрыд, вцепившись в поручни так, что даже не пытались оторвать. Было впечатление, что это его малышей хоронят, вместе с мамашей и супружницей, такое было разыграно неподдельное горе. Все негритята США поклялись чтить память покойного, а в университетах ввели стипендию имени усопшего, чтоб, надо полагать, студенческая молодёжь брала пример не с предпринимателей и учёных, а с мелких уголовников и босяков. Такая ролевая модель предложена либералами и демократами.

Если сказать, что негры и либералы в США совсем охренели - это сказать очень мягко и вежливо. В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса студенты-негритята потребовали у профессора бухучёта поставить им зачёт, потому что у них нет времени на экзамен - они заняты оплакиванием покойного. Профессор поинтересовался в ответном письме, как быть с теми, кто типа ниггер наполовину, а на другую половину белый, азиат или латинос? Им поставить пол-зачёта или как? И как быть со словами негритянского предводителя Мартина Лютера Кинга, что тот мечтал о времени, когда все будут равны, несмотря на цвет кожи? Какой начался хай, какая пошла вонь! Профессора потребовали выгнать из университета за расизм, петиция о его увольнении набрала десятки тысяч подписей. Трусливое университетское руководство отстранило профессора от должности и преподавания вплоть до выяснения. Выяснения чего? Что негры сели на голову окончательно, что им мало созданного уже в США расизма, когда чёрных принимают куда-либо в ущерб белым и азиатам, так ещё и слова в защиту белых не скажи, как было с человеком, который вышел с плакатом "Все жизни имеют значение" - чёрные отметелили его до полусмерти.

Семью (если можно так назвать брошенную сожительницу с малышкой неустановленного отцовства) покойного буквально озолотили, равно как и остальных сродников - им с мира по нитке насобирали 9 миллионов долларов. Теперь они купят особняки с бассейнами в дорогих районах Хьюстона, где-нибудь в фешенебельном Ривер Оакс, купят себе Bentley и будут зарабатывать чёсом, выступая с лекциями по университетам, церквям и богадельнеям, как тяжко живётся трудолюбивым и смирным неграм на Техащине или Минесотщине.

Кто оплачивает банкет?

Никто в России не будет удивлён, если узнает, что движение Black Lives Matter поддерживается и спонсируется знаменитым филантропом, человеколюбцем Джорджем Соросом. Равно как им поддерживается совокупность левацких групп и течений, собирательно называемых словом "антифа". К антифашизму это движение не имеет уже никакого отношения, это левые радикалы-экстремисты всех мастей, от троцкистов и неомарксистов до анархо-синдикалистов и антиглобалистов. То есть это боевой крыло, боевой и малоуправляемый отряд либералов. Одна индийская газета провела расследование и выявила связи между движением антифа и британскими спецслужбами. Пикантности ситуации с погромами дабавил ещё факт, что в Филадельфии, по слухам, среди задержанных погромщиков оказались три красавчика из британской разведки. Это всё наводит на интересные мысли, что не используют ли хитрющие британцы так называемое глубинное государство в США в своих целях, не они ли стоят за попыткой разрушить мощь Америки через насаждение завиральных идей, они в этом деле большие мастаки, о чём мы писали здесь

В принципе, чёрные и либералы умеют вести себя тихо и прилично, вот как в этом случае , когда они с маршируют через глубинную Америку, через людей, чьим трудом было создано процветание США и кого теперь замордовали бы, если б не Вторая поправка - право на оружие. Рукопожатные люди, которым принципы свободы, равенства и братства дороже самой свободы, самого равенства и самого братства, верещат нынче, что огульно обвинять негров в склонности к бесчинствам - это бесчинство и экстремизм. А никто их и не обвиняет - все смотрят в экран телевизора или смартфона и без обвинений понятно, что происходит и кто безобразничает. А говорить, что среди негров попадаются вполне приличные люди, равно тому, что у многих есть друзья-евреи, и даже друзья-гомосексуалисты.

Ниггер - это не раса, это ремесло и призвание

Но вот что касается негров - бесчинствуют свои, доморощенные негры, которым вбили в голову, что им все должны. Негры, приехавшие из Африки как беженцы или иммигранты, ведут себя прилично, трудятся, учатся, цепляются за жизнь и стремятся подняться вверх по социальной лестнице. Равно как китайцы, индусы, папуасы Новой Гвинеи. То есть дело не в расе. Дело не в цвете кожи. Дело в другом - в сознательном формировании социальных паразитов по расовому признаку.

Товарищ Сталин в своё время отправил всему Западу свой воздушный поцелуй - Коммунистический интернационал. Когда его разогнали, левые маргиналы, будучи людьми образованными и интеллектуальными, разбрелись по всему свободному миру и осели, как лягушачья икра, в тихих заводях образовательных и воспитательных учреждений. И начали отравлять умы подрастающих поколений своей интеллектуальной слизью - дескать, все люди равны, значит, несправедливо, что у одних пять пиджаков, а других только один. Несправедливо, что одни добиваются успеха, а другие нет. Несправедливо, что на одних тётках женятся, а на других нет. И что нет единого верного мнения, а есть множество равных по ценности суждений, равно как и культур, и обычаев, и верований. Ну в самом деле, на каких основаниях можно считать христианство лучшей религией, чем культ карго - это когда негры и папуасы строят из сучьев и соломы самолёты, возводят высотные хижины как башни авиадиспетчеров и кричат в кокосовую скорлупу как в радиомикрофон, чтоб пролетающие самолёты сбрасывали карго в коробках, как это было ещё в 1930-1950-е годы, когда белые шаманы ещё не научились воровать посланный богами и духами предков драгоценный карго у туземцев.

Левые всегда в моде у молодёжи, потому что юным свойственно воспринимать мир сверхкритично, отрицать традиционные ценности, убегать из дома в поисках жизни, полной опасностей и приключений, как это сделал Буратино. И, как у Буратино, мысли у молодёжи коротенькие, а за их жизнь опытные социальные жулики и манипуляторы не дают даже дохлой мухи, опять-таки как мудрый Сверчок за жизнь Буратино. После того, как юношество отбесится, оно обюргеривается, заводит семью, детей, дом, собачонку и фикус. Но рамки дозволенного и терпимого в куцых мозгах бунтарей смещаются. За три поколения рамки раздвинулись от тюремного заключения для педерастов до заключения браков между педерастами. От нескольких лет тюрьмы за употребление марихуаны до выписки врачами рецептов для легальной покупки марихуаны в аптеке. В Калифорнии дошло до того, что в общественных местах за курение марихуаны ничего не будет, а за курение сигареты - штраф. А негры дошли от судов Линча, когда их вешали за преступления на месте, до игры "выруби белого", когда чёрный мальчонка на спор подбегает и одним ударом выбивает невинного белого прохожего в нокаут. Раньше белые наказывали чёрных за преступления. Теперь чёрные калечат и убивают белых ради развлечения.

Леваки заразили сознание чёрных вирусом паразитизма. Они втолковали неграм, что те - угнетённое меньшинство, что корень всех зол - это белые, которые эксплуатировали черных целых двести лет, и теперь белые должны пожизненно, в поколениях, платить чёрным за унижения предков. Работать теперь не надо, надо белых поставить в коленно-локтевую позицию и доить, доить, доить. А заодно и целовать чёрным ботики, как заставили уже белых девок во время недавних погромов. Эта ситуация очень напоминает, как большевички и эсеры засирали мозги недалёким пролетариям и крестьянству, что все беды - от грамотеев и буржуев, и что как только класс богатых будет истреблён, пролетарии заживут по-царски. Нынче левые внушают чёрным, бедным доверчивым неграм, что они имеют право жить за счёт других, подразумевая белых, но на самом деле всех тружеников, включая чёрных. Не все американские негры считают тунеядство и жизнь за счёт общества правильным и приемлемым образом существования. Кое-кому за счёт способностей удаётся подняться до высших государственных должностей и миллиардных состояний, даже женщинам, как это стало с Кондолизой Райс и Опрой Уинфри. Но левые поощряют не труд и волю к победе, а безделье и правокачание. И это уже третье поколение тунеядцев, и это уже социальный инстинкт, закреплённый в популяции.

А вот с социальным инстинктом сладу нет. Это невозможно выбить переубеждениями, дескать, вот вы раньше не работали и жили хоть и хорошо, но за счёт других членов общества, а вот теперь работайте, чтобы самому себя содержать, потому что так все поступают, так правильно. Кто же будет работать, если работать нет смысла? Американское общество устроено так, что если ты работаешь, то платишь не только налоги, но и за медицинскую страховку, и за всё платишь по полной программе. А если не работаешь, то тебе выдадут и специальную карточку, на которую будут перечисляться деньги на питание, и выдадут бесплатную медицинскую страховку, и ещё помогут и с жильём, и с наличными, и вообще будут всячески заботиться. Ну на кой ляд тогда работать? Нужны ещё деньги? Продадим немножко наркоты, грабанём где-то кого-то, машину угоним, дом богатый обчистим. Какие проблемы? Если поймают, много не дадут, как дали всего пять лет покойному виновнику всей последней заварухи, уже причисленного к лику ангелов, судя по его граффити-портретам, похожим на крылатого питекантропа.

Простых и односложных решений у проблемы нет. А эта проблема потихоньку начинает осмысливаться даже самыми терпимыми как чёрный расизм. Ну кто мог подумать, что с неграми возникнут такие проблемы? Ведь их нет ни с индусами, ни с китайцами, ни с вьетнамцами, которые могли бы бухтеть по поводу Вьетнамской войны. Но проблемы возникли именно с обласканными и облизанными со всех сторон своими неграми. Обратно в Африку они не поедут, дурных нема. Работать они тоже не будут, и таких дурных нема. Насильно их нельзя никуда депортировать, это же свои урождённые граждане. Поощрять тунеядство также не с руки, это дурной пример подавать ушлым иммигрантам из СНГ и Латинской Америки. Приходится создавать фуфлыжные рабочие места типа распорядителей пассажиропотока по свободным кабинкам в сортирах в аэропортах. Это кажется смешным, но это так - в американских аэропортах, в людных местах ставят негров в униформе и со свистком, которые направляют пассажиров к свободным окошкам паспортного контроля. Искусственные рабочие места создают проблемы бизнесу, потому что многие недалёкие негры в самом деле начинают всерьёз воспринимать свою должность как административную и важную. В Америке можно видеть такую картину: идут дорожные работы, куча мужиков кладёт асфальт. Если присмотреться, то асфальт кладут мексиканцы, а негр стоит с красным флажком и машет проходящему транспорту, дескать, поаккуратнее, тут живые люди трудятся. Получают за работу все одинаково, долларов по 25 в час - как те, кто разгребает граблями раскалённый асфальт, так и машущий флажочком. Нельзя ж никого дискриминировать, это же члены одного трудового коллектива!

Решение проблемы лежит совсем в другой плоскости - в запрещении идеологии левачества, в приравнивании идей типа "отнять и поделить" к нацизму, расизму и экстремизму. Трамп олицетворяет здоровый капитализм со здоровым подходом к жизни - что потопаешь, то и полопаешь. В этом отношении можно понять позицию российских властей не раздавать денег бездумно, веерно, не плодить профессиональных социальных паразитов. Правда, российские власти во время эпидемии коронавируса руководствовались соображениями наплевательства и жлобства, не поддержав копейкой людей, которых сами же и лишили возможностей работать, заперев их в добровольно-принудительной изоляции. Тут оправданий нет, это жлобство не просто ещё аукнется всей вертикали власти, оно ей отрыгнётся хорошо если желчью, но может и кровавой блевотиной. Но в целом курс на предоставлении всем слоям населения возможности решать все свои финансовые проблемы самостоятельно - это правильный курс. Потому что если вырастить, как в США, целый слой агрессивных паразитов, если начать классу навальнят и креаклов (креативному классу) платить деньги налогоплательщиков ни за что, то они потом либо снесут всякую законную власть, либо их придётся пустить под нож. В Америке же социальные паразиты пошли по первому пути, они пытаются и будут дальше пытаться снести законную власть. Посмотрим, снесут ли или же будут пущены под нож. А это не обязательно репрессии - достаточно Америке ввязаться в войну и объявить всеобщую войнскую повинность для тунеядцев, а дальше все будет вопросом техники - тунеядцы либо вернутся заслуживающими уважения и снабжения ветеранами, либо не вернутся вообще.

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