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Число заразившихся превысило 19 миллионов

, 15:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Число заразившихся превысило 19 миллионов
встреча прибывших из Уханя украинцев на facebook-фото Зеленского

Количество заразившихся коронавирусом уже больше 19 миллионов человек. На ресурсе Worldometers замечена новая тенденция.

Теперь в трех странах-лидерах коронавирусной статистики примерно одинаковая ситуация с коронавирусом. В каждой из них в среднем заражается по 55 тысяч человек ежедневно.

За минувшие сутки в США, Индии, Бразилии совокупно заразились 166 459 человек. Во всех других странах планеты заразились гораздо меньше — 104 866 человек.

Теперь количество заразившихся насчитывается 19 008 420 человек. Умерли 711 906, вылечились 12 195 313 человек.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

19,008,420

+271,325

711,906

12,195,313

1

США

4,974,277

+55,148

161,635

2,541,459

2

Бразилия

2,862,761

+54,685

97,418

2,020,637

3

Индия

1,967,700

+56,626

40,772

1,329,026

4

Россия

871,894

+5,204

14,606

676,357

5

ЮАР

529,877

+8,559

9,298

377,266

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