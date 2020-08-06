Число заразившихся превысило 19 миллионов

Количество заразившихся коронавирусом уже больше 19 миллионов человек. На ресурсе Worldometers замечена новая тенденция.
Теперь в трех странах-лидерах коронавирусной статистики примерно одинаковая ситуация с коронавирусом. В каждой из них в среднем заражается по 55 тысяч человек ежедневно.
За минувшие сутки в США, Индии, Бразилии совокупно заразились 166 459 человек. Во всех других странах планеты заразились гораздо меньше — 104 866 человек.
Теперь количество заразившихся насчитывается 19 008 420 человек. Умерли 711 906, вылечились 12 195 313 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
19,008,420
|
+271,325
|
711,906
|
12,195,313
|
1
|
США
|
4,974,277
|
+55,148
|
161,635
|
2,541,459
|
2
|
Бразилия
|
2,862,761
|
+54,685
|
97,418
|
2,020,637
|
3
|
Индия
|
1,967,700
|
+56,626
|
40,772
|
1,329,026
|
4
|
Россия
|
871,894
|
+5,204
|
14,606
|
676,357
|
5
|
ЮАР
|
529,877
|
+8,559
|
9,298
|
377,266