Число заразившихся превысило 19 миллионов

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6 августа 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

встреча прибывших из Уханя украинцев на facebook-фото Зеленского

Количество заразившихся коронавирусом уже больше 19 миллионов человек. На ресурсе Worldometers замечена новая тенденция.

Теперь в трех странах-лидерах коронавирусной статистики примерно одинаковая ситуация с коронавирусом. В каждой из них в среднем заражается по 55 тысяч человек ежедневно.

За минувшие сутки в США, Индии, Бразилии совокупно заразились 166 459 человек. Во всех других странах планеты заразились гораздо меньше — 104 866 человек.

Теперь количество заразившихся насчитывается 19 008 420 человек. Умерли 711 906, вылечились 12 195 313 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 19,008,420 +271,325 711,906 12,195,313 1 США 4,974,277 +55,148 161,635 2,541,459 2 Бразилия 2,862,761 +54,685 97,418 2,020,637 3 Индия 1,967,700 +56,626 40,772 1,329,026 4 Россия 871,894 +5,204 14,606 676,357 5 ЮАР 529,877 +8,559 9,298 377,266