Коронавирус в США пошел на убыль

Количество заразившихся в Соединенных Штатах стало уменьшаться. Такова статистика ресурса Worldometers.
Конечно, уменьшаться — сказано сильно. Количество новых диагнозов снизилось до 50 — 54 тысяч в день. Но для Соединенных Штатов — это реальное снижение, после среднесуточного показателя 70 — 75 тысяч новых случаев заражений каждый день.
Общее количество заразившихся в США — самое больше в мире. Страна находится на первом месте. Там были инфицированы уже почти 5 миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.
По последним данным коронавирусом заразились 18 721 976 человек. Умерли 704 672, а вылечились 11 936 561 человек.
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
18,721,976
|
+255,662
|
704,672
|
11,936,561
|
1
|
США
|
4,918,770
|
+54,504
|
160,318
|
2,482,899
|
2
|
Бразилия
|
2,808,076
|
+56,411
|
96,096
|
1,970,767
|
3
|
Индия
|
1,910,681
|
+51,282
|
39,856
|
1,282,917
|
4
|
Россия
|
866,627
|
+5,159
|
14,490
|
669,026
|
5
|
ЮАР
|
521,318
|
+4,456
|
8,884
|
363,751