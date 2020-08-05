Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Коронавирус в США пошел на убыль

, 12:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирус в США пошел на убыль
фото: pixabay.com

Количество заразившихся в Соединенных Штатах стало уменьшаться. Такова статистика ресурса Worldometers.

Конечно, уменьшаться — сказано сильно. Количество новых диагнозов снизилось до 50 — 54 тысяч в день. Но для Соединенных Штатов — это реальное снижение, после среднесуточного показателя 70 — 75 тысяч новых случаев заражений каждый день.

Общее количество заразившихся в США — самое больше в мире. Страна находится на первом месте. Там были инфицированы уже почти 5 миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

По последним данным коронавирусом заразились 18 721 976 человек. Умерли 704 672, а вылечились 11 936 561 человек.

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

18,721,976

+255,662

704,672

11,936,561

1

США

4,918,770

+54,504

160,318

2,482,899

2

Бразилия

2,808,076

+56,411

96,096

1,970,767

3

Индия

1,910,681

+51,282

39,856

1,282,917

4

Россия

866,627

+5,159

14,490

669,026

5

ЮАР

521,318

+4,456

8,884

363,751

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью