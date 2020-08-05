Коронавирус в США пошел на убыль

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся в Соединенных Штатах стало уменьшаться. Такова статистика ресурса Worldometers.

Конечно, уменьшаться — сказано сильно. Количество новых диагнозов снизилось до 50 — 54 тысяч в день. Но для Соединенных Штатов — это реальное снижение, после среднесуточного показателя 70 — 75 тысяч новых случаев заражений каждый день.

Общее количество заразившихся в США — самое больше в мире. Страна находится на первом месте. Там были инфицированы уже почти 5 миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

По последним данным коронавирусом заразились 18 721 976 человек. Умерли 704 672, а вылечились 11 936 561 человек.

Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 18,721,976 +255,662 704,672 11,936,561 1 США 4,918,770 +54,504 160,318 2,482,899 2 Бразилия 2,808,076 +56,411 96,096 1,970,767 3 Индия 1,910,681 +51,282 39,856 1,282,917 4 Россия 866,627 +5,159 14,490 669,026 5 ЮАР 521,318 +4,456 8,884 363,751