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Количество жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч
анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество жертв коронавируса нового типа в мире в среду, 5 августа, превысило 700 человек. Об этом сообщили сегодня утром специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые провели подсчеты.

Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 700 647 человек. Наибольшее количество смертей выявлено в Соединенных Штатах Америки (более 156,7 тысячи), Бразилии (более 95,8 тысячи) и Мексике (более 48,8 тысячи).

Коронавирус нового типа к настоящему моменту диагностировали более чем у 18,4 миллиона человек на планете. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (4 770 273), Бразилии (2 801 921), Индии (1 855 921) и России (861 423).

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