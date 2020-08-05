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Вирусолог рассказал, действительно ли в отпуске повышается риск заразиться COVID-19

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Вирусолог рассказал, действительно ли в отпуске повышается риск заразиться COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, где сильнее риски заразиться коронавирусной инфекцией: на курорте или в родном регионе. Бытует мнение, что вторую волну COVID-19 россияне «привезут» из отпуска.

Альтштейн заявил, что нет особой разницы в том, где человек заболеет коронавирусом – дома или на отдыхе. Он отметил, что в условиях пандемии вероятность заразиться есть везде, передает КП. «Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но вторая волна Sars-Cov-2 осенью, вероятно, все же будет», - считает врач.

АБ

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