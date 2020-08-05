Вирусолог рассказал, действительно ли в отпуске повышается риск заразиться COVID-19
5 августа 2020, 07:57[ «Аргументы Недели» ]
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, где сильнее риски заразиться коронавирусной инфекцией: на курорте или в родном регионе. Бытует мнение, что вторую волну COVID-19 россияне «привезут» из отпуска.
Альтштейн заявил, что нет особой разницы в том, где человек заболеет коронавирусом – дома или на отдыхе. Он отметил, что в условиях пандемии вероятность заразиться есть везде, передает КП. «Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но вторая волна Sars-Cov-2 осенью, вероятно, все же будет», - считает врач.
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