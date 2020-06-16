Коронавирус со временем может стать еще заразнее

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16 июня 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Респиратор. Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что с течением времени коронавирусная инфекция COVID-19 будет становиться все более заразной. Также он назвал вероятность второй волны заболеваемости в России.

«Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - заявил специалист.

Он добавил, что вторая волна в России будет с вероятностью в 100%, так как инфекция «вообще никуда не денется». Альтштейн предполагает, что вторая волна в стране начнется осенью. «Причем, если борьба с ней (первой волной – прим. ред.) будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное», - отметил вирусолог.