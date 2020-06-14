Вирусолог дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса

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14 июня 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Фото: человек в маске,Замир Усманов/ globallookpress.com

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, как подготовиться ко второй волне новой коронавирусной инфекции.

«Советы тут простые - это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен - должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», - пояснил он.

Альтштейн отметил, что заболевание COVID-19 в основном проходит в легкой и средней форме, а здоровые люди его переносят лучше. Он добавил, что нагрузку, скорее всего, вновь понесет медицина, поэтому остальным людям надо «просто жить, не слишком волноваться и выполнять свои нормальные обязанности».

Ранее Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.