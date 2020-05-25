Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19

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25 мая 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: респиратор, pixels.com

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России. Известно, что некоторые эксперты прогнозируют ее осенью или зимой.

«Если это опять будут многие тысячи [заразившихся] в день, скажем, в Москве, конечно, самоизоляция для угрожаемого контингента будет нужна. Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет. А без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса», - пояснил он.

Альтштейн считает, что режим самоизоляции не будет носить массовый характер при второй волне. По его словам, скорее всего, оставят ношение масок в общественных местах, и транспорте.

Ранее сообщалось, что ведущие мировые фармацевтические компании отказались создавать вакцину от коронавируса три года назад.