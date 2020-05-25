Три года назад фармкомпании отказались разрабатывать вакцину от коронавируса

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25 мая 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

фото: медик, pixabay.com

СМИ сообщили, что ведущие мировые фармацевтические компании три года назад отклонили предложение Еврокомиссии по ускоренной разработке вакцин против таких патогенов, как коронавирус. Отмечается, что с такой идеей выступили на заседании Innovative Medicines Initiative (IMI, «Инициативы по инновационным лекарственным средствам») в 2017 году.

Представители ЕК считали, что такие исследования могли «способствовать разработке и утверждению регулирующими органами вакцин против приоритетных патогенов насколько это возможно, до фактического возникновения вспышки». В источнике говорится, что в IMI входят GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson – члены Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций.

При этом в IMI объяснили, что в 2017 году активно решался вопрос с вакцинами против туберкулеза и аутоиммунных заболеваний, а также с цифровизацией системы здравоохранения. Кроме того, специалисты отодвинули на второй план болезни, связанные с бедностью и коронавирусом.

«Отчет, по-видимому, предполагает, что IMI не справилась со своей задачей по защите европейских граждан, позволив упустить возможность подготовить общество к нынешней пандемии COVID», - заявила представитель организации.