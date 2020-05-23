Названы сроки производства вакцины от коронавируса

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23 мая 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixabay.com

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут начать к концу лета.

«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство … На мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что сразу будет невозможно «иммунизировать» большое количество населения России, но сейчас принимаются действия и усилия на то, чтобы после регистрации сыворотки «максимально быстро перейти к ее масштабированию». По его словам, к 15 июня уже планируется начать испытания на людях.

Ранее Гинцбург уточнил, что он и сотрудники Центра Гамалеи, которые непосредственно занимаются разработкой вакцины, ввели себе препарат.