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Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи ввел себе препарат от COVID-19, который создают в центре

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи ввел себе препарат от COVID-19, который создают в центре
шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург сообщил, что проверил на себе вакцину от COVID-19, которую сейчас создают в центре.

Александр Гинцбург уточнил, что сотрудники Центра Гамалеи, которые непосредственно занимаются разработкой вакцины, действительно ввели себе препарат, чтобы защититься от вируса и не выпасть из рабочего процесса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, однако, подчеркнул, что данное действие ни в коем случае не следует расценивать как испытание вакцины.

ЕТ

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