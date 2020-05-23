В Совфеде намерены создать законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады

Утром в субботу, 23 мая, стало известно, что в Совете Федерации планируют разработать законопроект, который будет запрещать допуск детей без прививок в школы, а также дошкольные учреждения.
Для реализации данной инициативы сенаторы планируют внести поправки в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В настоящий момент не уточняется, какое наказание предлагается ввести за нарушение норм вышеуказанного законопроекта.
Известно, что документ также расширит список обязательных прививок, включенных в национальный календарь.